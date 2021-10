Ex-Bundesliga-Trainer Christoph Daum erklärt: Das macht Flick anders als Vorgänger Löw

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum erkennt bei der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick bereits zwei grundlegende Veränderungen im Vergleich zu Flicks Vorgänger Joachim Löw. "Es spielt jetzt wieder jeder Spieler auf seiner besten Position", sagte Daum am Sonntag bei Bild TV. Zweiter Grund für die guten Ergebnisse unter Flick, der Löw nach der Europameisterschaft im Sommer nach 15 Jahren abgelöst hatte, aus der Sicht des Meistertrainers des VfB Stuttgart von 1992: "Es zählt wieder das Leistungsprinzip." Anzeige

Nach Daums Einschätzung wurde unter Löw zuletzt nicht mehr jeder Spieler ideal eingesetzt. "Da wurde wirklich gebastelt, da ging Joshua Kimmich mal auf die rechte Verteidigerposition", bezog sich Daum auf die vor allem im Vorfeld der Europameisterschaft im Sommer heiß diskutierte Personalie. Hintergrund: Kimmich hat in der Vergangenheit beim FC Bayern sowohl im defensiven Mittelfeld als auch rechts in der Viererkette starke Leistungen gezeigt - über seine ideale Rolle in der DFB-Auswahl gab es eine Debatte.

Als weiteres Beispiel nannte Daum den etatmäßigen Flügelstürmer Serge Gnabry, der unter Löw auch im Angriffszentrum ausgeholfen habe. "Jeder Spieler muss auf seiner besten Position spielen, sonst beraubt sich eine Mannschaft ihrer Stärke", bekräftigte der 67-Jährige, der allerdings offenbar übersah, dass Flick als Rechtsverteidiger zuletzt auf Jonas Hofmann setzte, der bei seinem Verein Borussia Mönchengladbach in der Regel im offensiven Mittelfeld aufgeboten wird.

Daum sieht Mittelstürmer-Mangel in Deutschland

Zweites Argument von Daum: Flick setze wieder auf das Leistungsprinzip. Seine Erläuterung: "Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 (bei der Flick Löws Assistent war, Anm. d. Red.) hatten wir Spieler, für die Positionen freigehalten wurden. Die konnten acht, neun Monate gar nicht spielen, für sie wurde aber ein Platz freigehalten", so Daum. Konkrete Beispiele nannte er nicht. Möglicherweise spielte er aber auf Torwart Manuel Neuer an, der vor der verkorksten WM 2018 wegen einer langwierigen Fußverletzung monatelang ausgefallen war. Löw machte damals frühzeitig deutlich, dass er Neuer auf jeden Fall beim Turnier in Russland aufbieten werde, sollte dieser rechtzeitig gesund werden. Daum bemängelte, dass das überwiegend junge Team der Confed-Cup-Sieger von 2017 ein Jahr später aus seiner Sicht keine hinreichende Chance erhalten habe, sich bei der WM zu präsentieren.