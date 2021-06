Ein ganz dicker Brocken gleich zum Auftakt: Größer als Frankreich hätte der deutsche Gegner im ersten Gruppenspiel bei der paneuropäischen EM nicht lauten können. So muss die DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gegen den Weltmeister und dezidierten Turnier-Favoriten am Dienstagabend (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) gleich zum Start Bestleistungen abrufen. Denn in der schwierigen Gruppe F, in der neben Ungarn auch noch Titelverteidiger Portugal mitmischt, braucht es am Ende womöglich jeden Punkt zum Weiterkommen. Anzeige

Zählen kann die deutsche Auswahl in der Münchener Allianz Arena zumindest auf die Unterstützung von 14.500 Zuschauern, die das Spiel live im Stadion verfolgen dürfen. Zudem kann der Bundestrainer in seiner Aufstellung nahezu aus den Vollen schöpfen: Einzig Top-Talent Jamal Musiala und Mittelfeld-Maschine Leon Goretzka vom FC Bayern sowie Gladbachs Jonas Hofmann müssen zum Start angeschlagen passen.

Die deutsche Aufstellung gegen Frankreich in der Bildergalerie:

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Frankreich Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

Vor allem im Mittelfeld ist es so nun zu der ungewöhnlichen Situation gekommen, dass Löw ein Überangebot zur Verfügung hat. Gelöst hat der 61-Jährige das Problem, indem er Bayern-Motor Joshua Kimmich statt auf der "Sechs" auf der Rechtsverteidiger-Position aufstellt. So können Toni Kroos von Real Madrid und Ilkay Gündogan von Manchester City nebeneinander in der Mittelfeld-Zentrale walten. Im Angriff hat sich Löw indes wie schon beim letzten Test gegen Lettland für DFB-Rückkehrer Thomas Müller, Serge Gnabry vom FC Bayern und Champions-League-Finaltorschütze Kai Havertz vom FC Chelsea entschieden. Für Bayern-Star Leroy Sané wie auch für die beiden nominellen Stürmer Timo Werner (FC Chelsea) und Kevin Volland (AS Monaco) bleibt so zunächst nur ein Platz auf der Bank.





Frankreich-Trainer Deschamps bietet Benzema im Sturm-Zentrum auf

Noch großzügiger als für Löw sieht die Lage für seinen Gegenüber Didier Deschamps aus: Der Trainer des Weltmeisters hat einen auch in der Breite mit Top-Stars gespickten Kader zur Verfügung. "Wir sind im Angriff sehr stark und haben viele Alternativen. Es wird sehr schwer, gegen uns zu verteidigen", gab sich Top-Star Kylian Mbappé gegenüber Bild entsprechend selbstbewusst. Im Vergleich zum letzten Testspiel hat Deschamps nun nur eine Änderung vorgenommen: Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain rückt für Corentin Tolisso vom FC Bayern in die Anfangsformation. Im Sturm erhält so erneut Rückkehrer Karim Benzema, der seit der WM 2014 kein Turnier mehr mit der "Equipe Tricolore" absolviert hat, den Vorzug vor Olivier Giroud.

Aufstellung von Frankreich gegen Deutschland So spielen die Franzosen in ihrem Auftaktspiel gegen Deutschland: Hugo Lloris – Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez – N'Golo Kanté – Paul Pogba, Adrien Rabiot – Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé

