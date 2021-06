Die Devise für die deutsche Nationalmannschaft ist klar: Gegen Titelverteidiger Portugal soll nach der Auftakt-Pleite gegen Frankreich am Samstagabend (18 Uhr, ARD und MagentaTV) ein Sieg her. In der Abwehr gilt es dabei vor allem, Superstar Cristiano Ronaldo zu stoppen. Der 36 Jahre alte Angreifer ist Kapitän und Aushängeschild der Selecao. Beim 3:0 im ersten Spiel der Portugiesen gegen Ungarn traf er schon wieder doppelt. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Fernando Santos auch neben "CR7" erstklassig besetzt. Der SPORTBUZZER zeigt die vier Spieler, die das DFB-Team vor die größten Aufgaben stellen könnten. Anzeige

Bruno Fernandes Auf der Zehner-Position waltet und schaltet Bruno Fernandes. Seit seinem Wechsel von Sporting Lissabon zu Manchester United im Januar 2020 beweist der 26-Jährige seine Spielmacher-Qualitäten auch in der Premier League. England-Experten bringen den Aufschwung der "Red Devils", die sich in der Liga die Vize-Meisterschaft gesichert haben, vor allem mit ihm in Verbindung. Seine 40 Tore und 25 Vorlagen in 80 Spielen für United sprechen Bände. Auch bei Portugal war er beim EM-Auftakt die kreative Schaltzentrale, während die beiden Sechser William Carvalho und Danilo Pereira ihm den Rücken freihielten. "Unser Ziel ist, das Spiel zu kontrollieren, den Ball so viel wie möglich zu haben und zu gewinnen", sagte Fernandes mit Blick auf das Deutschland-Duell.

Diogo Jota Auch auf dem Flügel ist Portugal top besetzt: Seit seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zum FC Liverpool vor der abgelaufenen Saison ist Diogo Jota wohl auch vielen deutschen Fans ein Begriff. Jürgen Klopp setzte trotz der Konkurrenz von Mo Salah und Sadio Mané häufig auf den 24-Jährigen. Und seine 13 Tore in 30 Pflichtspielen für den Klub von der Anfield Road zeigen: Auch er ist unglaublich torgefährlich. Eine Schwäche zeigt sich aber doch: In der vergangenen Spielzeit für Liverpool konnte er nur ein Tor vorbereiten.





Ruben Dias Nicht Belgien mit Kevin de Bruyne, nicht die DFB-Elf mit Ilkay Gündogan: Der Spieler der abgelaufenen Premier-League-Saison ist mit Portugal bei der EM vertreten. Ruben Dias von England-Meister Manchester City sicherte sich sowohl die Auszeichnung der englischen Spielergewerkschaft für den besten Profi der Spielzeit als auch die der Journalisten. "Er wird über Jahre hinweg großartig sein", prophezeite City-Coach Pep Guardiola schon über den 24 Jahre alten Innenverteidiger und Abwehrchef der Portugiesen. Landsmann José Mourinho adelte Dias schon als "besten Innenverteidiger der Welt". Bei den "Sky Blues" hatte er großen Anteil daran, dass man in der vergangenen Spielzeit in der Hälfte aller Spiele ohne Gegentor blieb. Im ersten Spiel gegen die Ungarn schaffte er es, auch der Nationalmannschaft Stabilität zu geben. Gleiches soll gegen die deutsche Elf gelingen. Allerdings hat er nach dem Champions-League-Finale wohl keine guten Erinnerungen an die drei deutschen Chelsea-Stars – allen voran Kai Havertz...