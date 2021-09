Nach DFB-Sieg in Island: Sonderlob für Thilo Kehrer von Bundestrainer Flick - PSG-Star reagiert

Beim Länderspiel-Dreierpack zum Einstand des neuen Bundestrainers Hansi Flick gab es viele positive Erscheinungen in der deutschen Nationalmannschaft. An einen Spieler, der ihn überzeugt hat, wollte Flick nach dem 4:0-Erfolg in Island am Mittwochabend aber offenbar ein Sonderlob verteilen. "Thilo Kehrer möchte ich mal hervorheben, er hat alle Spiele gespielt, auf drei verschiedenen Positionen. Der Junge ist topfit, hat das super gemacht", sagte der Nachfolger von Joachim Löw über den Abwehrspieler von Paris Saint-Germain. Anzeige

Kehrer, der nunmehr auf zwölf Länderspiele kommt, war ebenfalls zufrieden. "Ich fühle mich topfit, freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und mein Ziel ist es, natürlich auch dabei zu bleiben", sagte der 24-Jährige, der in der Abwehr flexibel einsetzbar ist. Beim 2:0 gegen Liechtenstein war er im Zentrum aufgeboten worden, in Island fungierte er auf der linken defensiven Außenbahn. "Es ist schon seit langer Zeit so, dass ich verschiedene Positionen gespielt habe. Es fällt mir deshalb nicht so schwer", kommentierte Kehrer seine Vielseitigkeit.