"Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme": DFB meldet Probleme bei Rückreise aus Island

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Rückflug nach dem 4:0-Sieg in Island unterbrechen müssen. „Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme in Edinburgh“, hieß es auf dem Twitter-Konto des DFB-Teams am Donnerstagmorgen. „Uns geht's gut. Sicherheitscheck an der Maschine läuft“, schrieb die Auswahl um Bundestrainer Hansi Flick wenig später. Nach dem Zwischenfall wollte die Mannschaft ihre Weiterreise individuell organisieren. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

