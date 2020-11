DFB-Neulinge Robin Koch, Philipp Max, Florian Neuhaus: Löws überraschende Teile fürs EM-Puzzle

Wer hätte das gedacht? Die deutsche Nationalmannschaft schreibt tatsächlich mal wieder positive Schlagzeilen – trotz des Corona-Chaos rund um das Spiel gegen die Ukraine in Leipzig, trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle. Der 1:0-Sieg im Test gegen Tschechien und das 3:1 in der Nations League gegen die Ukraine zeigten, dass sich auch die zweite Garde des DFB durchaus sehen lassen kann und dass Bundestrainer Joachim Löw für sein EM-Puzzle durchaus genügend Teile zur Verfügung hat – er muss sie nur noch zusammenbasteln. Anzeige

„Ab jetzt geht es um die EM-Plätze. Wir schauen genau hin“, hatte er vor dem Anpfiff am Samstag angekündigt, und die vergangenen Tage auch dazu genutzt, um seinen Spielern in diversen Einzelgesprächen zu vermitteln, was er mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr von ihnen erwartet. Gegen die Ukraine war Leon Goretzka der überragende Mann auf dem Platz, Timo Werner traf doppelt, außerdem Leroy Sané.

Die Puzzleteile, die man sich zuerst hinlegt, hat Löw längst beisammen. Namentlich haben Kapitän Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen im Tor, Matthias Ginter, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Thilo Kehrer in der Abwehr, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka im Mittelfeld sowie Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner in der Offensive ihr EM-Ticket bereits in der Tasche, sollten sie in den nächsten Monaten von schlimmeren Verletzungen verschont bleiben. Somit hätte der Bundestrainer nur noch acht offene Plätze für seinen Kader, mit dem er im nächsten Jahr um den Titel spielen will.

Bundestrainer Löw improvisiert wegen Verletzungspech

Durch die vielen Ausfälle – gegen die Ukraine fehlten insgesamt zwölf Spieler (!) – musste Löw wieder mal improvisieren und hat auch dadurch aus der Not heraus plötzlich einige neue Teilchen zur Verfügung. In der Defensive wusste Robin Koch einmal mehr zu überzeugen. Gegen Tschechien als Organisator der Dreierkette, gegen die Ukraine als eine Art Vorstopper. Löw schwärmte vom ehemaligen Freiburger, der bei seinem neuen Klub Leeds United bislang jede Minute in der Premier League absolviert hat: „Vom Robin bin ich sehr angetan, sogar begeistert. Er hat schon am Mittwoch eine Topleistung ohne Fehler abgeliefert, ist sehr zweikampfstark. Seine Entwicklung ist gut, er ist ein Spieler, der sich sofort höheren Aufgaben anpasst, hat das Niveau schnell adaptiert. Robin ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader geworden, auf ihn ist Verlass.“



Philipp Max musste erst zur PSV Eindhoven wechseln, bevor er erstmals für die Nationalelf nominiert wurde. „Es war ein langer Weg, dafür habe ich hart gearbeitet“, sagte der Linksverteidiger, der bereits zu seiner Zeit beim FC Augsburg zum besten Vorbereiter der Bundesliga avancierte. Vor allem seine Offensivqualitäten zeigte er auch bei seinen ersten Länderspielen. Löw: „Er hat uns überzeugt in diesen beiden Spielen. Er hat viel Tempo, hat klasse Bälle nach innen gebracht. Er hat das gut gemacht, ich bin mit ihm absolut zufrieden. Philipp hat die Lücke, die wir links hatten, mehr als zufriedenstellend ausgefüllt.“

Gladbachs Neuhaus "gehört die Zukunft"