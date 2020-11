Bestätigt: DFB-Spiel in der Nations League findet statt - Keine weiteren positiven Tests bei Ukraine

Jetzt herrscht Klarheit für die deutsche Nationalmannschaft: Das für Samstagabend (20.45 Uhr, ZDF) angesetzte Spiel der DFB-Auswahl in der Nations League in Leipzig gegen die Ukraine findet statt. Das bestätigte die UEFA am Samstagnachmittag dem SPORTBUZZER. Zuvor hatte eine Austragung in Frage gestanden, nachdem am Freitag insgesamt fünf positive Corona-Tests bei den Ukrainern bekannt geworden waren. Die Betroffenen, zu denen auch der frühere BVB-Profi Andriy Yarmolenko gehört, waren daraufhin vom Rest des Teams isoliert worden.

