Serge Gnabry fordert nach torreichem DFB-Dreierpack: "Mittelstürmer-Diskussion nicht wieder aufmachen"

Drei Spiele, drei Siege, zwölf Treffer: Jeder Bundesligist hätte diese Bilanz vor Saisonstart blind unterschrieben, der deutschen Nationalmannschaft ist sie in den ersten drei Spielen unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in der WM-Qualifikation geglückt. "Es läuft einfach besser als bei der EM", freute sich Serge Gnabry nach dem 4:0-Sieg gegen Island zum Abschluss des Quali-Dreierpacks. Der Bayern-Star gehört mit Timo Werner (jeweils drei Treffer) zu den Top-Torschützen der noch jungen Flick-Ära. Angesichts dieser Torausbeute hat Gnabry eine klare Meinung: "Wir brauchen die Mittelstürmer-Diskussion nicht wieder aufmachen", zeigt sich der 26-Jährige über die Torjäger-Qualität im DFB-Team überzeugt.

Gerade während der Europameisterschaft, die mit dem Achtelfinal-Aus gegen England ein trauriges Ende fand, und auch danach war immer wieder über einen fehlenden Mittelstürmer in Deutschland debattiert worden. Für Gnabry zu Unrecht: "Jede Mannschaft hat gerne so einen Typen wie Lewandowski, der so viele Tore macht. Aber wir haben auch viele Jungs, die treffen können wie aktuell Leroy (Sané; d. Red.), Timo (Werner) oder auch Kai (Havertz)." Und auch mit seinen eigenen Leistungen war der Flügelstürmer, dem es laut eigener Aussage gut tut, "auch mal Spiele wieder hoch zu gewinnen", zufrieden: "Die Form, die ich aus den ersten Spielen mitgebracht habe, gibt mir Selbstvertrauen und dann gehen die Chancen auch wieder rein", jubelte Gnabry.

Flick nimmt Chelsea-Star Werner in Schutz

Werner wird dagegen trotz drei erzielten Treffern mit sich hadern. Der Chelsea-Star vergab auch gegen Island einige Chancen, bis er in der 89. Minute doch noch ein Tor beisteuerte. Bundestrainer Hansi Flick nahm Werner nach der Partie in Schutz. "Timo Werner hat jetzt drei Spiele über 90 Minuten gemacht. Das hat schon ein bisschen Kraft gekostet. Er hat jetzt in jedem Spiel ein Tor geschossen", lobte der Ex-Bayern-Coach. Der Chancenwucher gegen Island sei zwar "ärgerlich" gewesen, "aber es kann passieren, ich freue mich umso mehr, dass er das Tor gemacht hat", so Flick weiter.