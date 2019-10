DFB-Kader gegen Argentinien und Estland: Joachim Löw beruft Nadiem Amiri

Bundestrainer Joachim Löw hat Nadiem Amiri erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Der Offensivspieler, der vor der Saison von der TSG Hoffenheim zur Bayer Leverkusen gewechselt war, hatte im Sommer mit der deutschen U21-Nationalspieler den zweiten Platz bei der Europameisterschaft belegt. In Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Niklas Stark (Hertha BSC) stehen zwei weitere Spieler ohne Länderspiel-Einsatz im Aufgebot. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am kommenden Mittwoch in einem Testspiel in Dortmund auf Argentinien und ist am 13. Oktober im Rahmen der EM-Qualifikation zu Gast in Estland.

Der Kader im Überblick: