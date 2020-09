Kommentar zu den DFB-Spielen gegen Spanien und die Schweiz: Zu leise – die lauten Bayern fehlen!

Es ist September und die deutsche Nationalelf von Bundestrainer Joachim Löw hat in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel gewonnen. Okay, ein wenig ketzerisch formuliert nach zwei Unentschieden in zwei Partien. Außerdem waren aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Länderspiele bis zum Beginn dieser Nations-League-Gruppenphase gestrichen worden.

Da war das 1:1 gegen Spanien, das ein 1:0-Erfolg hätte sein müssen. Unterhaltsam, ansprechend, unglücklich. Am Ende beim Ausgleich in der 96. Minute hatte man inkonsequent verteidigt. Zwei Punkte verloren, Lehrgeld gezahlt, Erfahrung gewonnen. Nun das 1:1 in der Schweiz, bei einem Gegner, der vom Leistungsvermögen ein bis zwei Kategorien tiefer angesiedelt werden muss als die Spanier. Wieder unterhaltsam, anfangs recht ansprechend, dann aber riss der Faden. Pech war in Basel nicht im Spiel. Am Ende hatte die deutsche Mannschaft eher Glück, nicht noch verloren zu haben. "Das Spiel kann man eigentlich 2:0 oder 3:0 gewinnen. Wir hätten es eiskalt durchspielen müssen. Ich weiß nicht, ob es eine Qualitätsfrage ist, aber daran müssen wir arbeiten", schimpfte Ilkay Gündogan, der Torschütze zum 1:0. Wieder zwei Punkte verloren, wieder Lehrgeld gezahlt, eine Debatte gewonnen – angestoßen von Gündogan. Eine Debatte um die Qualität dieser Mannschaft.