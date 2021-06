Schwache EM von Leroy Sané und Serge Gnabry: Bekommt Hansi Flick das DFB-Duo wieder hin?

Auch Gnabrys Kumpel Leroy Sané stand in der K.o.-Runde nicht in der Startformation von Joachim Löw. Beim 2:2 im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn hatte er seine Chance erneut nicht genutzt und musste für Rückkehrer Thomas Müller weichen. Gnabry verlor seinen Platz an Timo Werner, kam erst in der 69. Minute für den Chelsea-Stürmer. Drei Minuten vor Schluss durfte dann auch Sané noch für Robin Gosens ran.