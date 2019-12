Bericht: DFB will Stimmung bei Länderspielen durch Verkauf von Stehplatz-Karten verbessern

Im Kampf gegen die oftmals eher schlechte Stimmung bei Heimspielen der Nationalmannschaft will der DFB die Fans offenbar mit einer unerwarteten Maßnahme für sich und größeres Interesse an einem Stadionbesuch gewinnen. Wie die Sport Bild berichtet, plant der neue Verbandsboss Fritz Keller bei Testspielen in Deutschland die Wiedereinführung von Stehplätzen. Die Maßnahme soll die Atmosphäre auf den Rängen verbessern, zudem dürften die Tickets in diesen Bereichen günstiger als die bisher ausschließlich verkauften Sitzplatz-Karten sein.