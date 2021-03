DFB präsentiert neues Auswärtstrikot: Kroos, Gnabry und Co. ab sofort ganz in Schwarz

Neues Trikot für die deutsche Nationalmannschaft: Toni Kroos, Serge Gnabry und Co. tragen ab sofort ein komplett schwarzes Auswärtstrikot des Herstellers adidas. Der DFB präsentierte den neuen Dress am Dienstagmorgen offiziell. Bilder im DFB-Fanshop zeigen bereits das gesamte Outfit bestehend aus Trikot, Hose und Stutzen. "Elf Jahre nach dem letzten DFB-Dress in schwarz sind wir für das anstehende Turnier noch einen Schritt weiter gegangen: Nicht nur unsere markanten drei Streifen auf den Schultern, sondern auch die vier Sterne für den Gewinn der Weltmeisterschaften sind beinahe Ton in Ton gehalten und schimmern anthrazit hervor", sagt Jürgen Rank, Senior Design Director bei adidas.

Bereits im WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Duisburg am kommenden Donnerstag (ab 20.45 Uhr/RTL) kommt das schwarze Outfit erstmals zum Einsatz. Ebenso wie drei Tage später beim ersten Auswärtsspiel in der WM-Quali gegen Rumänien (20.45 Uhr/RTL). Das neue Trikot enthält aber auch noch ein bisschen Farbe: An den beiden Ärmeln sowie im Nackenbereich ist die deutsche Nationalflagge abgebildet. Das deutsche Wappen und das Sponsoren-Logo zieren die linke und rechte Brust in einem Grauton. Die Kosten für das Erwachsenen-Trikot liegen bei 89,95 Euro, Kinder zahlen 64,95.