DFB-Update vor Abflug nach Nordmazedonien: Rüdiger fehlt im Training, Torhüter-Duo kehrt zurück

Die deutsche Nationalmannschaft bangt vor dem WM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr, RTL) möglicherweise um den Einsatz von Antonio Rüdiger. Der Abwehrspieler stand für das Abschlusstraining der DFB-Auswahl am Sonntag wegen Rückenproblemen nicht zur Verfügung. Die Torhüter Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen kehrten hingegen ins Training zurück.

Anzeige