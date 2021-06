DFB-Gala gegen Portugal: Wie Joachim Löw Deutschland bei der EM auf Kurs brachte

So schnell kann es gehen. 90 sehr, sehr gute Minuten beim 4:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Titelverteidiger Portugal reichten aus, um ein ganzes Land in schwarz-rot-goldene EM-Euphorie zu versetzen. Vor dem Anpfiff im Glutofen Münchener EM-Arena hatte kaum jemand an das DFB-Team geglaubt. Und schon gar nicht an Joachim Löw – den sturen "Bundes-Jogi", der entgegen aller Expertenmeinungen von Lothar Matthäus über Capitano Michael Ballack bis zu Welttrainer Jürgen Klopp erneut an seiner Taktik mit Dreierkette festhielt und Joshua Kimmich auf der rechten Außenbahn statt im Zentrum einsetzte. Doch siehe da: Sein Plan ging voll auf! Anzeige

Die Mannschaft brannte von der ersten Minute an ein Feuerwerk ab, ließ sich auch vom überraschenden 0:1-Rückstand nicht beeinflussen, sondern spielte weiter mutig und intensiv nach vorne. Angetrieben von zwei bärenstarken Außenverteidigern, Kimmich und Robin Gosens, drehte der dreifache Europameister das Spiel, erzielte erst zum dritten Mal nach 1976 (im Halbfinale beim 4:2 nach Verlängerung gegen Jugoslawien) und 2012 (im Viertelfinale beim 4:2 gegen Griechenland) bei einer EM vier Treffer in einem Spiel.

DFB-Torgefahr auch ohne Sané und Werner

Torgefahr auch ohne echten Stoßstürmer. Tolle, schnelle Kombinationen auch ohne Superdribbler Leroy Sané und Timo Werner. Wenige Chancen für den Gegner trotz umstrittener Dreierkette. Die ersten beiden EM-Partien haben gezeigt, dass mit Deutschland bei diesem Turnier durchaus zu rechnen ist. "Wir dürfen jetzt nicht überdrehen oder sogar überheblich werden", warnte Thomas Müller zwar und forderte: "Schon gegen Ungarn müssen wir nachlegen." Jedoch reicht gegen den Außenseiter am kommenden Mittwoch bereits ein Remis zum Weiterkommen.





Plötzlich träumt ein ganzes Land sogar vom Titel. Mehr als 20 Millionen fieberten vor den Bildschirmen mit. Dass der "sture Herr Löw" Deutschland aufgeweckt hat, zeigte sich auch bei der Rückkehr ins gut zwei Stunden entfernte Herzogenaurach. Als der Mannschaftsbus gegen Mitternacht im Teamquartier anrollte, warteten mehrere Dutzend Anhänger und jubelten den DFB-Stars zu. Im Stadion hatten die Fans den Klassiker ("Oh, wie ist das schön") angestimmt. In der Tat hatte man so etwas lange nicht gesehen.

Kimmich, Kroos und Müller als Achse der Anführer

Wie gut ist Deutschland wirklich? Das war die meistgestellte Frage nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Frankreich. 90 Minuten später könnte eine erste Antwort lauten: zumindest nicht so schlecht wie befürchtet. Kapitän Manuel Neuer (musste gegen Portugal keinen einzigen Ball abwehren), Kimmich, Toni Kroos und Müller bilden die Anführerachse, mit Gosens hat das DFB-Team wieder einen echten Typen, der mit Leidenschaft und Einsatz vorweg geht, dem man auch mal einen Fehler verzeiht. Dazu mit Kai Havertz einen tollen Kicker, dessen Stern nach seinem Tor im Champions-League-Finale auch bei der EM aufgehen könnte. Wichtig wird nun sein, dass auch die zweite Reihe die frisch entflammte Euphorie mitträgt. Dass Edeljoker wie Sané und Werner ruhig bleiben und auf den Moment warten, in dem sie gebraucht werden. Dann kann tatsächlich etwas Großes entstehen.