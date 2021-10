Kommentar zum DFB-Sieg gegen Rumänien: Hansi Flick bringt das Sieger-Gen zurück

Irgendwie war an diesem Abend (fast) alles wie in den letzten Monaten unter Joachim Löw – und am Ende doch ganz anders. So oder ähnlich könnte man den hart um- und erkämpften 2:1-Arbeitssieg der Nationalelf gegen Rumänien beschreiben. Denn im Hamburger Volkspark erinnerte vieles an die schwierigen Zeiten unter dem Ex-Bundestrainer.

