SPORTBUZZER-Schalte: Personal, Kritik an DFB-Video und Co. - alles Wichtige vor dem Deutschland-Spiel

Im Geburtstagsflieger von Torwart und Kapitän Manuel Neuer blieb der Sitz von Abwehrhüne Niklas Süle frei. Den zweiten Schritt zum von Joachim Löw geforderten Neun-Punkte-Start in die WM-Qualifikation muss die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien ohne den Münchner Verteidiger bewältigen. Süles Zerrung im linken Oberschenkel lasse "einen Einsatz derzeit noch nicht zu", teilte der DFB am Samstag kurz vor dem Abflug nach Bukarest mit.

Löws Wunsch, schon in den drei März-Länderspielen weitgehend eine EM-Formation "einzuspielen und zu finden", wird in einem wichtigen Teil-Bereich durchkreuzt. Auch in der Arena Națională, wo Deutschland bei der EM-Endrunde als Gruppensieger sein Achtelfinale bestreiten würde, dürften in der Innenverteidigung nun wie gegen Island wieder Matthias Ginter und Antonio Rüdiger auflaufen. Doch wie sieht es im Mittelfeld und im Angriff aus - wird der Bundestrainer die Startelf umbauen? Die Einschätzung von Nationalelf-Reporter Patrick Strasser gibt es hier im Video!

Im Video: Personal, Twitter-Kritik und Co. - alles Wichtige zum Spiel der DFB-Elf in Rumänien