DFB-Star Serge Gnabry gibt WM-Titel als Ziel aus: "Daran hat sich als Deutschland nichts geändert"

Aus in der WM-Vorrunde 2018, Aus im EM-Achtelfinale 2021 - dennoch verfolgt Serge Gnabry mit der deutschen Nationalmannschaft weiter den Traum vom erneuten internationalen Coup. "Den Titel als Ambition zu haben, daran hat sich als Deutschland nichts geändert. Auch wenn wir zuletzt nicht so erfolgreich waren. Aber wir wollen neu angreifen, mit neuem Schwung. Der WM-Titel ist ein großes Ziel, aber nur wenn man sich diese Ziele setzt, kann man auch etwas erreichen", sagte der Flügelstürmer vom FC Bayern München am Sonntag bei der Pressekonferenz vor dem für Montag (20.45 Uhr, RTL) angesetzten Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl in Nordmazedonien mit Blick auf die WM-Endrunde in Katar 2022. Gnabry sprach außerdem über...

