DFB-Schwäche bei Standards: Was Helmer, Buchwald und Co. der Nationalelf raten

Die 15. und die 67. Minute des Deutschland-Spiels gegen Portugal wird Ungarn-Trainer Marco Rossi seinen Jungs in der Gegneranalyse vor der Partie am Mittwochabend (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) sicher vorspielen. Beide Szenen offenbaren die große Schwäche der Nationalmannschaft: Standardsituationen. Gegen Portugal fiel das 0:1 durch Cristiano Ronaldo durch einen Konter nach einer eigenen Ecke, das 2:4 durch Diogo Jota nach einem Freistoß. Gegen Frankreich entstand das 0:1 durch einen schlecht verteidigten Einwurf. "Wir haben eigentlich klare Rollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht klar umgesetzt wird", kritisierte auch Joachim Löw. Deutschland hat ein Standard-Problem. Deshalb hat sich der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), unter ehemaligen Welt- und Europameistern umgehört.

"Bei Standards ist alles bis ins kleinste Detail genau besprochen. Meistens hängt der Plan auch in der Kabine, sodass jeder Spieler vor der Partie noch mal draufschauen kann", verrät Torsten Frings , 79-facher Nationalspieler. "Ich will nicht sagen, dass es fehlender Wille ist, aber wenn es bei Standards Mann gegen Mann geht, dann sind das entscheidende Zweikämpfe, die du gewinnen musst." Schon im Trainingslager hatte der Bundestrainer die Thematik deutlich angesprochen und dementsprechend trainieren lassen – geholfen hat es bisher nichts . "Ich finde es mitunter beängstigend, wie anfällig wir bei Standards sind – das muss ein Problem der Abstimmung sein", sagt Thomas Helmer , Europameister von 1996.

Helmer wundert sich über DFB-Zuordnung

Auffällig gegen Portugal: Nach der eigenen Ecke vor dem 0:1 war Kai Havertz letzter Mann vor Manuel Neuer und verlor beim Konter den Überblick. "Wenn ich sehe, dass Havertz mit 1,90 Metern bei Ecken als Absicherung hinten stand, wundere ich mich schon", so Helmer. Buchwald ist froh, dass die Nationalmannschaft die "unnötigen Gegentore in der Vorrunde und nicht in der K.-o.-Phase kassiert hat. Ich bin sicher, dass der Bundestrainer das noch in den Griff bekommt." Hoffentlich.