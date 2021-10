Siegtor per Ecke, Flick zufrieden: Wie Standard-Experte Mads Buttgereit das DFB-Team verbessert

Die Erlösung wirkte wie auf dem Reißbrett entworfen: Ecke von Joshua Kimmich auf den ersten Pfosten, dort verlängert Leon Goretzka per Kopf auf den zweiten – und von hinten schleicht sich Thomas Müller heran, der den Aufsetzer mit dem Fuß über die Linie drückt. Es war das 2:1 für die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Rumänien.

Auch aus der Mannschaft gibt es viel Lob für den Standardexperten, der während der Spiele die ruhenden Bälle per iPad von der Tribüne aus aufnimmt und sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel für die Analyse parat hat. Aber nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive zeigt sich das DFB-Team unter Flick/Buttgereit deutlich verbessert. Während bei der EM noch mehr als die Hälfte aller Gegentore nach Standards fielen, hat Deutschland in der Nach-Löw-Ära überhaupt erst einen Gegentreffer kassiert – und der resultierte aus einer Einzelleistung von Rumäniens Ianis Hagi.