Vor Länderspiel gegen Ukraine: Erneut alle Corona-Tests im DFB-Team negativ

Eine weitere Testreihe auf das Coronavirus ist bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem für Samstagabend (20.45 Uhr, ZDF) geplanten Heimspiel in der Nations League gegen die Ukraine in Leipzig negativ ausgefallen. Dies gelte für Spieler, Trainer und Betreuer, wie der DFB am Nachmittag mitteilte. Dennoch steht die Austragung der Partie nach mehreren positiven Tests bei den Ukrainern weiter auf der Kippe.

