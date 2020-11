DFB-Spiel vor Absage? Sprecher erklärt: Entscheidung liegt nicht bei der Stadt Leipzig

Kann die deutsche Mannschaft am Samstagabend in der Nations League gegen die Ukraine (20.45 Uhr/ZDF) spielen? Dies bleibt nach den fünf am Freitag bekannt gewordenen Corona-Fällen im Lager der Osteuropäer weiter ungewiss . Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig hatte die Spieler und den Trainerstab am Vormittag nochmals einer Überprüfung unterzogen, daraufhin wurde keine weitere Quarantäne verhängt. Schnelltests sollen nun Klarheit bringen. Über das Vorgehen der Behörden informierte am Nachmittag Stadtsprecher Matthias Hasberg.

...über die aktuelle Lage rund um die Corona-Fälle im Team der Ukraine:

"Die Lage ist: Es gibt die fünf Fälle im Team und in der gesamten Delegation. Daraufhin war das Gesundheitsamt am Samstagmorgen im Mannschaftshotel und hat das gemacht, was immer üblich ist in diesen Fällen, nämlich eine Kontaktnachverfolgung. Es wird versucht herauszubekommen, mit wem diese fünf Leute in den letzten 48 Stunden engen Kontakt hatten. Betonung auf eng - also 10 bis 15 Minuten face to face. Diese Befragung haben wir gemacht, und das Team hat uns versichert, dass es diese Art von Kontakt nicht gab. Das heißt für das Gesundheitsamt: Es gibt keine Handhabe, weitere Spieler oder Mitglieder der Delegation in Quarantäne zu nehmen. Von daher bleiben nur diese fünf Personen isoliert im Hotel. Das Gesundheitsamt entscheidet nicht darüber, ob dieses Spiel stattfindet. Das Gesundheitsamt entscheidet darüber, ob es Kontaktpersonen bei Corona-Infizierten gab. Die konnten wir nicht feststellen. Wir sind angewiesen darauf, was uns dieses Team erzählt. Ein Gesundheitsamt ist keine Polizei. Wir müssen das so hinnehmen. Es gibt im Moment auch keinen Grund daran zu zweifeln, das ist unsere Basis."