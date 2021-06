"Wundertüte" Deutschland, Ausblick auf Duell mit England: Das bleibt vom Auftritt gegen Ungarn

Beim 2:2 gegen Ungarn tat sich die deutsche Nationalmannschaft schwer. Nun wartet im Achtelfinale der EM mit England am Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion ein Top-Team. Kann sich die DFB-Auswahl in diesem Klassiker an einem prestigeträchtigen Ort durchsetzen? RND-Sportchef Heiko Ostendorp gibt seine Einschätzung ab.

