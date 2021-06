Vor Gruppen-Finale gegen Ungarn: Viele Parallelen im DFB-Team zu WM-Debakel 2018

Zumindest einen gravierenden Unterschied wird’s an diesem Mittwoch gegenüber der Weltmeisterschaft 2018 garantiert geben: Wenn Joachim Löw vor dem Anpfiff des entscheidenden EM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) seinem Kontrahenten die Hand schüttelt, wird er sich nicht erschrecken, weil er denkt, ihm stünde sein Ebenbild gegenüber. Am 26. Juni vor drei Jahren war genau dies der Fall: Südkoreas Trainer Shin Tae-Yong sah dem Bundestrainer verblüffend ähnlich, wirkte wie ein Jogi-Double. Ungarns italienischer Coach Marco Rossi trägt dagegen Glatze und Bart – diesen Look dürfte Löw am Mittwoch kaum präsentieren. Anzeige

Ansonsten gibt es erstaunlich viele Parallelen zwischen dem Scheitern des damals amtierenden Weltmeisters in der Gruppenphase der Endrunde in Russland und der Ausgangslage vor der Partie gegen Ungarn in München. Wie 2018 verlor Deutschland auch bei diesem Turnier das Auftaktspiel mit 0:1 – beide Male in der Gruppe F. Vor drei Jahren überraschend gegen Mexiko, diesmal gegen Frankreich – weniger überraschend. Damals wie heute gab es in der zweiten Vorrundenpartie einen Sieg. 2018 gegen Schweden, eher glücklich. 2021 gegen Portugal, eher verdient. Und im letzten Gruppenspiel ging es damals auch „nur“ gegen den vermeintlich schwächsten Gegner: Südkorea galt als krasser Außenseiter gegen das DFB-Team – das gilt auch für die kämpferisch starken, aber spielerisch limitierten Ungarn.

Goretzka vor Startelf-Debüt - was wird aus Müller?

Das verflixte letzte Gruppenspiel. Von Platz eins bis vier war 2018 im heißen Kasan alles drin für den haushohen Favoriten, an ein Scheitern glaubte aber niemand. Schon gar nicht DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der das Teamquartier in Watutinki nahe Moskau auch deshalb gebucht hatte, weil er der Überzeugung war, im weiteren Turnierverlauf in der russischen Hauptstadt ran zu müssen. Auch die deutschen Medienvertreter hatten ihre Flüge fürs Achtelfinale längst gebucht. Kurios: Leon Goretzka gab im dritten Spiel des Turniers sein Startelf-Debüt, Thomas Müller durfte gegen Südkorea zunächst nur zuschauen – klingelt da was..?





Deutschland ereilte der Weltmeisterfluch, der schon den Titelträger von 2006 aus Italien (Vorrundenaus bei der WM 2010) und den von 2010 – Spanien – beim Scheitern in der Gruppenphase 2014 getroffen hatte. Beide Topnationen brauchten lange, um sich davon zu erholen: Spanien schied 2018 im Achtelfinale gegen Russland aus und konnte bei dieser EM noch nicht überzeugen. Italien verpasste die Endrunde 2018 erstmals seit 60 Jahren, trumpft nun aber wieder auf und träumt vom Titel. Und Deutschland?

Löw hat aus WM-Debakel in Russland gelernt

Die aktuelle Mannschaft wirkt deutlich gefestigter, deutlich fokussierter als vor drei Jahren, als es bereits in der Vorbereitung mächtig Wirbel um die sogenannte „Erdogan-Affäre“ gab, in die Mesut Özil und Ilkay Gündogan involviert waren und die die Truppe in zwei Lager spaltete. „Kanaken“ und „Kartoffeln“ nannten sich die Spieler im Spaß – doch es steckte mehr dahinter. Diesmal scheint ein echter Teamgeist gewachsen zu sein, sogar die Gitarre wurde in den vergangenen Tagen rausgeholt und gemeinsam gesungen.