Breite Brust und heißes Herz: Wie Leon Goretzka das DFB-Team gegen Ungarn noch besser macht

Peter Neururer hat während seiner Trainerkarriere schon fast alles erlebt. Der 66-Jährige war bei 14 verschiedenen Erst- und Zweitligisten tätig. Er stieg auf und ab, führte Außenseiter nach Europa und coachte so manches Juwel, das sein Talent verschluderte. Über einen Spieler verliert er aber bis heute kein negatives Wort: Leon Goretzka. "Er ist ein Jahrhunderttalent", sagte Neururer bereits 2012, als der Mittelfeldspieler unter ihm beim VfL Bochum die ersten Schritte ins Profigeschäft machte und prophezeite schon damals: "So einen Spieler hat Deutschland vielleicht noch nie gehabt." Anzeige

Neun Jahre später fiebert tatsächlich eine ganze Fußballnation der Rückkehr des "Bochumer Jung" entgegen, der nach seinem Muskelfaserriss wohl in die Startformation des DFB-Teams im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) zurückkehren wird. "Ich fühle mich bereit, jetzt kann das Turnier richtig losgehen", sagte Goretzka am Montag, nachdem er bei der Auftaktpartie gegen Frankreich (0:1) noch auf einen Einsatz verzichtet hatte und stattdessen zwei Sonderschichten einlegte. "Es war keine leichte Entscheidung. Aber ich habe sie in dem Bewusstsein getroffen, dass das Turnier länger geht", begründete er. Beim 4:2 gegen Portugal wurde er in der 73. Minute eingewechselt und streifte wenige Augenblicke später mit seinem Fernschuss nur die Latte.

Goretzka beim FC Bayern gereift - Marktwert von 70 Millionen

In den vergangenen Jahren ist Goretzka aus Bochum über Schalke 04 beim FC Bayern gelandet und dort zum Führungsspieler gereift. Inzwischen hat er neun Titel gewonnen und einen Marktwert von 70 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de), obwohl der Vertrag des 26-Jährigen beim Rekordmeister im nächsten Sommer ausläuft. Der Ausgang des Pokers um seine Zukunft ist noch ungewiss.





Sein ehemaliger Trainer hat Goretzkas Entwicklung natürlich genauestens verfolgt und ist der Überzeugung: "Leon ist auch durch seine Vielseitigkeit – offensiv wie defensiv – einer, wenn nicht der beste Box-to-Box-Spieler weltweit", so Neururer. "Während der Pandemie hat er körperlich noch mal extrem zugelegt, was ihm sichtlich gutgetan hat. Und im Unterschied zu vielen anderen Spielern hat er sich nicht stumpf aufgepumpt, sondern mit Bedacht und Vernunft, so wie er es in allen Bereichen immer gemacht hat."

In welcher Rolle der Rückkehrer am Mittwoch gegen die kampfstarken Ungarn auflaufen wird, ist noch offen und hängt natürlich auch von der Verletztensituation im DFB-Team ab. Goretzka selbst kündigte an, dass er sich durchaus auch die offensive Position von Thomas Müller zutrauen würde. "Sie ähnelt meinem Spielstil, das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gespielt."

Neururer beschreibt Stärken von Leon Goretzka

Auch Neururer findet, dass der Zeitpunkt für das Startelf-Comeback seines ehemaligen Schützlings besser kaum sein könnte. "Leon bringt genau die Eigenschaften mit, die Deutschland gerade gegen Frankreich im Zentrum gefehlt haben: Dynamik, Robustheit, Torgefahr. Wir haben mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan hervorragende Fußballer, aber Leon weiß genau, wann er sich auch mal fallen lassen und defensiv absichern muss."