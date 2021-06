Vor EM-Spiel gegen Ungarn: Bundestrainer Löw gibt Update zu Verletzung von Thomas Müller

Anders als Müller konnten die zuletzt angeschlagenen Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Robin Gosens am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren, erklärte der Bundestrainer. "Unsere medizinische Abteilung hatte in den vergangenen zwei, drei Tagen viel zu tun", berichtete Löw in Anbetracht der einen oder anderen Blessur, die bei den Profis im Nachgang des 4:2-Erfolges gegen Portugal am vergangenen Samstag aufgetreten war. Müller laboriert an einer Kapselverletzung am rechten Knie. Die Bild hatte am Montag bereits gemeldet, dass der Spieler des FC Bayern gegen Ungarn sicher ausfalle. Dies hatte der DFB jedoch ausdrücklich offen gelassen. Hummels hatte bereits selbst verkündet, am Mittwoch spielen zu können.