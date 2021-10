Löw-Abschied, Nations League, Trainingslager: Das ist der Fahrplan der DFB-Elf bis zur WM in Katar

Der erste Schritt ist geschafft. Mit dem 4:0-Sieg in Nordmazedonien hat sich die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig und als erstes Team überhaupt für die Winter-WM im kommenden Jahr in Katar qualifiziert. „Das war der Auftrag unseres Trainers. Das haben wir gut umgesetzt“, sagte Kapitän Manuel Neuer zufrieden und blickte bereits nach vorne: „Wir brauchen die nächsten Spiele und die gemeinsame Zeit Richtung WM. Denn dort wollen wir eine große Rolle spielen.“ Anzeige

Bis zum Beginn der Endrunde am 21. November 2022 sind es noch 13 Monate – und in diesen stehen noch viel Arbeit und einige Spiele auf dem Programm, der Fahrplan zur WM birgt zudem einige Tücken. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Abschied von Ex-Bundestrainer Löw in Wolfsburg

Das nächste Mal kommt die DFB-Elf am 8. November in Wolfsburg zusammen, spielt dort drei Tage später in der WM-Quali gegen Schlusslicht Liechtenstein. Bei der Partie in der VW-Arena gibt es zudem den offiziellen Abschied von Weltmeister-Coach Joachim Löw sowie weiteren langjährigen DFB-Mitarbeitern.

Am 14. November steht dann das letzte Quali-Spiel in Armenien auf dem Programm. Gut möglich, dass Flick beim kommenden Lehrgang auf die eine oder andere Stammkraft verzichten wird. Der Bundestrainer: „Das ist ein schmaler Grat. Wir werden jetzt erstmal die Lage analysieren und die nächsten Wochen in der Bundesliga abwarten. Dann entscheiden wir, wen wir möglicherweise dazunehmen.“ Er betonte aber: „Grundsätzlich bin ich bisher sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

Nations League im Juni? Thomas Müller verdutzt

Erst im März (21. bis 29.3.) geht es mit zwei Testspielen weiter, für die DFB-Direktor Oliver Bierhoff möglichst hochkarätige Gegner sucht, aber bislang noch keine gefunden hat. Im Juni (4. bis 14.6.) stehen kurz nach der Saison vier weitere Partien der Nations League an, die am 17. Dezember ausgelost werden. Thomas Müller wusste davon wie viele seiner Mitspieler kürzlich noch nichts und reagierte auf SPORTBUZZER-Nachfrage verdutzt: „Ich dachte eigentlich, dass ich im Juni Urlaub hätte …“ Im September (22. bis 27.9.) finden die letzten beiden Spieltage des Wettbewerbs statt, bevor es im Oktober eine weitere Abstellungsperiode gibt.