Ticket für Katar: So schafft das DFB-Team in Nordmazedonien die WM-Qualifikation

In Nordmazedonien bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr, RTL) bereits ihr achtes Spiel in der WM-Qualifikation für Katar. Schon in seiner drittletzten Partie in der Gruppe J könnte das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar lösen. Voraussetzung dafür ist in jedem Fall ein eigener Sieg in Skopje, nachdem das Hinspiel gegen die Nordmazedonier im März überraschend mit 1:2 verloren gegangen war. Doch selbst ein Erfolg im zweiten Duell allein genügt nicht automatisch für den vorzeitigen Gruppensieg und die damit verbundene WM-Quali - der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erklärt die Situation in der deutschen Gruppe J vor dem achten Spieltag.

DFB-Sieg in Nordmazedonien Bei einem Sieg in Skopje hätte Deutschland als aktueller Tabellenführer 21 Punkte und damit bei dann zwei noch ausstehenden Spielen für die Nordmazedonier nicht mehr aufholbare neun Zähler Vorsprung. Ob die DFB-Auswahl dann schon als Gruppenerster und folglich WM-Teilnehmer feststeht, hängt vom Resultat des Parallelspiels Rumänien gegen Armenien ab. Endet dieses unentschieden oder mit einem rumänischen Sieg, könnte auch Armenien mit dann höchstens 13 Punkten Deutschland nicht mehr vom ersten Platz verdrängen, Rumänien mit dann elf bzw. 13 Zählern erst recht nicht. Gewinnt Armenien, käme die Nation von Ex-BVB-Profi Hendrikh Mkhitaryan auf 15 Punkte und könnte die Flick-Elf rein theoretisch an den beiden verbleibenden Quali-Spieltagen noch vom ersten Platz verdrängen. Armenien ist am 14. November letzter deutscher Gegner in der Gruppe, zuvor steht am 11. November noch das Heimspiel gegen Außenseiter Liechtenstein (Hinspiel: 2:0) an.

DFB-Remis in Nordmazedonien Bei einem Unentschieden Deutschlands in Skopje ist die Entscheidung um den Gruppensieg und das direkte WM-Ticket vertagt. Nordmazedonien hätte dann weiterhin sechs Punkte Rückstand. Diese Diefferenz könnte das Team von Balkan in den dann noch offenen zwei Partien aufholen. Zudem könnte Armenien mit einem Sieg in Rumänien wieder bis auf vier Zähler an die deutsche Mannschaft heranrücken. Folglich wäre Deutschland auch im Falle einer Niederlage gegen die Nordmazedonier noch nicht qualifiziert.