Offiziell: DFB und DFL veröffentlichen aktualisiertes Hygienekonzept – Neuer Stufen-Plan

Neue Saison, neues Hygienekonzept: DFB und DFL haben am Mittwoch eine aktualisierte Version des seit der Coronavirus-Pandemie gültigen Konzeptpapiers veröffentlicht und den Vereinen zur Abstimmung gestellt. Das erfolgreiche Hygienekonzept, das vor dem Re-Start der vergangenen Spielzeit eingeführt worden war, sei "umfassend weiterentwickelt und optimiert worden", hieß es. Es gelte weiterhin für die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga und den DFB-Pokal.

Das neue Konzept berücksichtige "die Konkretisierungen der Anforderungen an den Arbeitsschutz gemäß der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen 'SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel", teilte der DFB in der Erklärung mit. *Der Leitfaden, der bereits zu Beginn des Monats angekündigt worden war, soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankert werden. *

DFB und DFL unterscheiden fortan in drei Pandemiestufen

Im Vergleich zu den vorherigen Versionen des Papiers unterscheide "das aktualisierte Hygienekonzept in drei Pandemiestufen, an denen sich die definierten Maßnahmen orientieren", so der DFB, der die Veränderungen definierte: "Das Pandemie-Level “hoch” gilt demnach bereits ab 35 Neuinfektionen wöchentlich pro 100.000 Einwohner, das Pandemie-Level “mittel” bei mindestens fünf Neuinfektionen, das Pandemie-Level “niedrig” unterhalb von fünf Neuinfektionen. Die Abstufung bietet die Möglichkeit zu regionalen Lösungen, die zielgerichtet auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen. Zur Bestimmung der Pandemiestufe wird an jedem Standort die Sieben-Tage-Inzidenz im eigenen Landkreis und aller angrenzenden Landkreise bzw. kreisfreien Städte herangezogen."

Eine mögliche Rückkehr von Zuschauern in die Stadien der Ligen sei "kein konkreter Bestandteil des vorliegenden Hygienekonzepts, sondern weitgehend unabhängig davon zu betrachten", hieß es weiter. "Die Verbände und Klubs bearbeiten die Frage, wann und in welchem Umfang die Fans die Spiele wieder live im Stadion verfolgen können, intensiv in einem separaten Prozess."

“Das Hygienekonzept von DFB und DFL hat weltweit Beachtung gefunden und dafür gesorgt, dass die vergangene Saison sportlich zu Ende gespielt werden konnte. Darauf baut die nun weiterentwickelte Version auf. Der Gesundheitsschutz steht unverändert an erster Stelle", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. "Wir sind uns im Fußball der großen Verantwortung bewusst und wollen mit gutem Beispiel für den Sport vorangehen. Dies gilt auch bei der Erarbeitung der weiteren Konzepte für eine mögliche Rückkehr der Fans in die Stadien."