DFB zeichnet "Die Toten Hosen" aus - Präsident Fritz Keller: "Dürfen nicht den Mund halten"

Band-Frontmann Campino forderte bei der Verleihung noch mal explizit zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft auf: „Wir freuen uns, dass der DFB mit diesem Preis etwas Wichtiges erschaffen hat. Denn es geht um Integration in der Praxis und das ist unglaublich wichtig und sehr wertvoll. Es ist fantastisch, dass eine Grundhaltung von Zivilcourage in den Vordergrund getragen wird.“

Campino von "Die Toten Hosen" spricht über Integration im Fußball

Der 57-Jährige richtete zudem ein paar bemerkenswerte Worte an die Amateurmannschaften und Ehrenamtler im Fußball. „Ihr seid die wichtigen, die jeden Tag Integration betreiben. Die ein Auge darauf haben, wenn Leute erniedrigt werden. Und das ist die ursprüngliche Idee eines Sportvereins. Auch wenn ihr euch manchmal ungehört fühlt: Man wird sich immer an euren Einsatz erinnern.“

Deutliche Worte des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller

In Zeiten, in der rassistische Äußerungen während eines deutschen Länderspiels in Wolfsburg fallen, in der eine Schweigeminute im Dortmunder Stadion für die Opfer der Angriffe auf eine jüdische Gemeinde im Halle sabotiert wird, ergriff auch der neue DFB-Präsident Fritz Keller am Montagabend in Frankfurt das Wort, um ein Zeichen dagegen zu fordern. „Wir dürfen nicht mehr den Mund halten, müssen aufstehen und widersprechen. Das möchte ich auch im Alltag sehen. Dann kommen wir hoffentlich wieder dahin, dass diese Idioten denunziert werden.“