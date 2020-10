DFB-Direktor Bierhoff über Corona-Fälle bei Gegner Ukraine, Matthäus-Kritik und "Wer-wird-Millionär"-Aktion

Am Montagmittag hat DFB -Direktor Oliver Bierhoff in einer Online-Pressekonferenz aus Köln ausführlich Stellung zu diversen Themen bezogen. Er sieht die Nationalmannschaft beim anstehenden Länderspiel-Dreierpack gegen die Türkei, die Ukraine und die Schweiz angesichts der sich wieder verschärfenden Corona-Lage vor besonders großen Herausforderungen . Außerdem sprach der 52-Jährige über...

...das Risiko der Ukraine-Reise: Bei jeder Nachricht eines positiven Falls fragt man sich: Was heißt das für uns? Es gibt UEFA-Vorgaben, es gibt Vorgaben des jeweiligen Landes und der jeweiligen Region. Wir gehen davon aus, dass vonseiten der Ukraine die Vorgaben eingehalten und entsprechend kontrolliert werden. Für uns ist die Verantwortung gegenüber den Vereinen wichtig, wenn sie zurück kommen, dass sie nicht in Quarantäne müssen. Wir werden auch in der Ukraine sehr vorsichtig hantieren, genauso wie hier. Wir gehen auch davon aus, dass das von der UEFA auch von der anderen Seite geregelt sein wird. Meine Info ist, dass die ukrainische Mannschaft sich gerade in Frankreich vorbereitet - ohne die beiden Spieler.

...die Corona-Regeln: Wir sind zuversichtlich. Wir haben das im September hervorragend hinbekommen, indem wir uns sehr diszipliniert an alle Regeln gehalten haben. Wir haben zwei eigene Etagen in unserem Hotel in Köln und keinen Kontakt zu anderen Gästen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch diesmal schaffen werden, trotz der Herausforderung mal kurz in die Ukraine zu fliegen. Zwei Spieler von Schachtjor Donezk wurden positiv getestet, sie sind jedoch nicht bei der Nationalmannschaft. Wir gehen davon aus, dass die Systematik bei diesen Spielen weiterhin so positiv funktioniert.

...die Ziele vor den anstehenden drei Länderspielen: Wir wollen erfolgreichen und guten Fußball spielen und als Mannschaft zusammenfinden. Erfolgserlebnisse sind dabei extrem wichtig. Die Spiele sind nicht nur aus prestigeträchtigen Gründen wichtig, sondern auch aus rein sportlichen Aspekten. Man will immer in seiner Nations-League-Gruppe erfolgreich sein und auch wirtschaftlich betrachtet wollen wir in der Gruppe bestehen. Alles andere wäre mit Blick auf die nächste Nations League auch schlecht. Wir wollen einfach die Begeisterung für die Nationalmannschaft wecken.

...eine Aktion bei Wer wird Millionär: Wir werden die Mannschaft aufteilen in Spieler, die für das Türkei-Spiel eingeplant sind und Spieler, die nicht eingeplant sind und am Mittwochmorgen separat trainieren werden. Mit vier bis fünf Spielern, die sich nicht auf das Spiel am Abend vorbereiten müssen, werden wir eine Wer-wird-Millionär-Sendung durchführen und werden versuchen, Gelder für unsere Stiftung und andere Projekte zu generieren und uns positiv darzustellen und zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern dass wir interessante und intelligente Spieler haben.

...ein kolportiertes abnehmendes Interesse an der Nationalmannschaft: Ich nehme die Stimmungen sehr ernst und wahr, versuche es aber immer in Relation zur aktuellen Situation zu setzen. Wir haben Anfang 2019 einen starken Umbruch gestartet, um jungen Spielern diese Chance zu geben. Statistisch gesehen haben die großen Nationen sechs Jahre gebraucht, um auf dem Stand zu sein, bevor sie einen Umbruch gestartet haben. Das haben wir errechnet mit Blick auf die Holländer, die Italiener, die Franzosen. Dafür sind wir an einem sehr guten Punkt mit der EM-Qualifikation, in der wir Erster wurden. Erfolgserlebnisse werden helfen, dass die Fans wieder an die Mannschaft glauben.

Bierhoff: Türkei-Spiel für einige Spieler "eine einmalige Gelegenheit"

...das Konzept, in Köln vor 9200 Zuschauern zu spielen: Das liegt nicht in unserer Hand, das hängt vom Gesundheitsamt in Köln ab. Heute Morgen lag die Inzidenzzahl über 38, ist gegenüber dem Köln-Spiel am Wochenende (vor 300 Zuschauern, d. Red.) also nochmal gestiegen, sodass meine Hoffnung nicht so hoch ist, dass wir vor Zuschauern spielen können. Das akzeptieren wir dann, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es ginge. Die Entscheidung fällt dann einen Tag vor dem Spiel.

...den Stellenwert des Türkei-Testspiels: Es wird nicht ganz die Bedeutung haben, die die beiden Nations-League-Spiele gegen die Ukraine und die Schweiz haben werden. Für diese beiden Spiele werden die Trainer die stärkste Mannschaft aufbieten. Aber genau solche Spiele gegen die Türkei helfen natürlich, Spieler kennenzulernen und zu testen. Für sie ist das eine einmalige Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckt.

...die Kritik von Lothar Matthäus am Umgang des DFB mit ehemaligen Nationalspielern: Mich hat gefreut, dass man sich da noch gesprächsbereit zeigt und dass das Thema noch lösbar ist. Eines ist klar: Der DFB hat eine hohe Wertschätzung für seine Nationalspieler. Wir versuchen Spieler, die ihre Karriere beendet haben, einzubinden und ihnen aufzuzeigen, wie man im Fußball Erfolg haben kann. Und ich hoffe, dass man da wieder zusammenkommt. Wie Lothar gesagt hat: Der deutsche Fußball hat diesen Spielern unglaublich viel zu verdanken. Das wollen wir auch wertschätzen und man wird da auch eine Lösung finden, wenn die Gespräche wieder aufgenommen werden.

...die Vorbereitung unmittelbar vor der EM: Wir gehen immer davon aus, dass alles so eingehalten wird, wie vorgegeben. Das werden wir die gleichen Abläufe haben. Die Zeit vor so einem Turnier ist schon wichtig, um die Mannschaft auch taktisch einzustellen. Insofern haben wir, was die Hotels in Tirol oder Herzogenaurach angeht, alles gleich geblieben.