DFB-Direktor Bierhoff für Gehaltsobergrenze: "Die Masse am Mittelmaß ist überbezahlt"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich in der laufenden Debatte für eine Gehaltsobergrenze im Profifußball ausgesprochen. "Wenn es rechtlich umsetzbar ist und sich auch europaweit gemeinsam dazu Gedanken gemacht werden – ja. Denn am Ende sollte es unser aller Interesse sein, dass wir einen interessanten, gut funktionierenden Wettbewerb haben", sagte Bierhoff gegenüber t-online.de.

Wegen Corona: Bierhoff erwartet sinkende Gehälter

Bierhoff stört sich dabei nicht an den hohen Löhnen der Superstars. "Messi, Cristiano Ronaldo oder Jo Kimmich sind nicht das Problem. Das Problem ist die Masse an Mittelmaß, die in diesem Sog mitschwimmt und in Anführungszeichen 'überbezahlt' ist", betonte der Ex-Stürmer, der durch die Krise sinkende Gehälter erwartet: "Ein mittelmäßiger Bundesliga-Profi wird damit rechnen müssen, dass er demnächst weniger vom Verein angeboten bekommt."