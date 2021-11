DFB-Direktor Oliver Bierhoff zeigt "kein Verständnis" für Kritik an Bayern-Star Joshua Kimmich in Impfdebatte

DFB-Direktor Oliver Bierhoff akzeptiert die Weigerung von Bayern-Profi Joshua Kimmich, sich derzeit nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Wir haben als DFB selbst eine Impfkampagne gestartet und ermutigen jeden, sich impfen zu lassen. Es steht jedoch auch außer Frage, dass wir in Deutschland keine Impfpflicht haben und daher auch die Einstellung von Jo akzeptieren und weiter voll hinter ihm als Nationalspieler stehen", sagte Bierhoff am Mittwoch der Bild. "Die Diskussionen um die Impfquote werden verständlicherweise sehr emotional geführt. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass Joshua jetzt öffentlich an den Pranger gestellt wird."

