DFB-Direktor Oliver Bierhoff erklärt: So läuft die Suche nach dem Löw-Nachfolger

Oliver Bierhoff erwartet trotz der anhaltenden Corona-Problematik und der Rücktrittsankündigung von Joachim Löw einen erfolgreichen Start der deutschen Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation für Katar 2022. "Wir wollen mit Freude und Elan und mit guten Ergebnissen direkt vorneweg marschieren", sagte der DFB-Direktor bei einer digitalen Pressekonferenz am Montag. Die DFB-Auswahl trifft in den ersten drei Länderspielen des Jahres auf Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März). Anzeige Vier Monate nach der 0:6-Niederlage in Spanien sind die Partien für Bierhoff von besonderer Bedeutung. Es ginge darum, "ein gutes Zeichen" zu setzen und Richtung EM im Sommer "Vertrauen sammeln zu können". Nach der Rücktrittsankündigung von Löw beschrieb Bierhoff den Bundestrainer als "sehr enthusiastisch". Er habe ihn mit "großer Vorfreude" gesehen. "Jogi ist jetzt frei in seinen Entscheidungen. Ich weiß, dass es für ihn sehr wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und was dann auch nach dem Turnier ist, darüber denkt er glaube ich noch nicht nach", sagte Bierhoff.

Auch in den ersten Länderspieltagen des Jahres begleiten den DFB die Diskussionen um den Nachfolger von Löw. Beim Verband ist Bierhoff vom Präsidium beauftragt worden, einen neuen Bundestrainer zu suchen. Bierhoff betonte am Montag erneut, dass der Verband "keinen Zeitdruck" habe. "In diesen Tagen ist auch die Delegation im Hotel. Da werden wir natürlich auch über die Situation sprechen - natürlich analysieren, diskutieren, Gespräche führen und dann einfach mal weiterschauen", erklärte Bierhoff.

Bierhoff reagiert auf Rummenigge-Aussagen Mit Blick auf Spekulationen um die mögliche DFB-Zukunft von Bayern-Trainer Hansi Flick hatte FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt erneut deutlich Stellung bezogen. Rummenigge schloss ein mögliches Engagement des Bayern-Coaches als Bundestrainer nach dieser Saison kategorisch aus. "Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt", sagte Rummenigge der Welt am Sonntag: "Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt." Bierhoff kommentierte diese Aussagen am Montag und stellte klar: "Da ändert sich an unserer Situation nichts. Wir haben ja gesagt, dass wir keinen Trainer ansprechen, der unter Vertrag steht. Ich habe das auch so interpretiert, dass er (Karl-Heinz Rummenigge, Anm. d. Red.) Hansi Flick den Rücken stärken will. Und das ist ja auch das Richtige, wenn man Vorsitzender des Vereins ist."