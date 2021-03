"Viele gute Trainer": DFB-Direktor Bierhoff und U21-Coach Kuntz sprechen über Löw-Nachfolge

Neben Bayern-Trainer Hansi Flick wurden zuletzt auch immer wieder Ralf Rangnick und Stefan Kuntz mit der deutschen A-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Angesprochen auf Rangnick erklärte Bierhoff: "Ich werde nicht jeden Trainer-Namen kommentieren. Wir haben sehr viele gute Trainer in Deutschland und keinen Zeitdruck." Löw hatte in der vergangenen Woche verkündet, dass er nach der Europameisterschaft im Sommer sein Amt zur Verfügung stellt. Löws Vertrag wäre erst nach der WM 2022 in Katar ausgelaufen.

Bierhoff sprach bei dem DFB-Workshop auch darüber, wie sich der zukünftige Bundestrainer in die neue Akademie einbringen müsste. "Wir haben wichtige Experten auch ohne den Bundestrainer. Aber es wäre wichtig, dass er seine Sichtweisen auch einbringen kann. Die erwarte ich von allen DFB-Trainern, um die Dinge voranzutreiben", so Bierhoff, der sich den Fragen an der Seite von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz stellte.

Kuntz hatte 2017 den DFB-Nachwuchs zum EM-Titel in Polen geführt, in diesem Frühjahr und Sommer steht die zweigeteilte U21-EM an. Dem früheren Nationalspieler wird ein starker Umgang gerade mit jungen Spielern nachgesagt, er wird auch aufgrund seiner großen Erfahrung aus der eigenen Karriere respektiert. Ist er ein Kandidat auf die Löw-Nachfolge? "Meine Oma hat immer gesagt: Alles zu seiner Zeit. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich konzentriere mich auf die U21 und die bevorstehende EM", antworte Kuntz, der mit seinem Team beim Turnier in Ungarn und Slowenien auf Ungarn (24. März), die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März) trifft.

Das U21-Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zweigeteilt. Ab kommender Woche findet die Vorrunde statt, die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni. Über die bevorstehende Reise zur EM sagt Kuntz: "Wir haben gelernt, mit Corona zu leben und das Hygienekonzept ist überragend. Darin habe ich Vertrauen, auch mit Blick auf Tokio, wo wir viele Infoveranstaltungen mit dem IOC haben."