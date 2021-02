DFB-Direktor Bierhoff wirbt weiter um Bayern-Talent Musiala - und lässt Müller-Rückkehr offen

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft offen gelassen und um das Münchner Talent Jamal Musiala geworben. "Jamal ist auf jeden Fall ein Ausnahmespieler, der seine Qualitäten schon angedeutet hat", sagte Bierhoff am Montag bei Bild Live. "Wir haben ihm klar gezeigt, was wir von ihm halten. Wir sind überzeugt, dass er Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft werden kann."

Anzeige