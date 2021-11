DFB-Direktor Bierhoff: Darum findet der Abschied von Ex-Bundestrainer Löw wie geplant statt

Der Abschied von Ex-Bundestrainer Joachim Löw findet wie geplant am Donnerstag in Wolfsburg statt. Wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz erklärte, sorgt der Corona-Fall im Nationalteam für keine Absage der Veranstaltung. "Wir werden uns bei der Verabschiedung von Jogi Löw an die 2G-Regel halten. Alle Gäste werden getestet und geimpft sein", sagte Bierhoff. Unabhängig davon freue er sich, "dass wir mit 26.000 Zuschauern ausverkauft sind. Wir wollen ihm den Rahmen geben". Anzeige

Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw trifft am Donnerstag auch auf alte und bereits abgetretene Profis aus dem Nationalteam. Unter anderem sollen die Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, Per Mertesacker und Sami Khedira in Wolfsburg mit dabei sein. Die Spieler sollen dann für Löw laut DFB-Teammanager Benedikt Höwedes "Spalier stehen". Bierhoff erklärte weiter: "Wir hatten schon den Gedanken, es früher durchzuführen. Doch es war ein Neustart von Hansi, der Jogi wollte noch etwas Zeit haben. Dann haben wir auch gehofft, dass die Regeln etwas gelockert werden, damit wir ein volles Stadion haben. Deshalb die Verabschiedung am Ende des Jahres. Der Jogi wird direkt vor der Nationalhymne geehrt."