DFB-Direktor Oliver Bierhoff bemängelt fehlende Breite im deutschen Kader - Transfer-Appell an Borussia Dortmund

Gleich zwei Debüts gab es am Samstagabend beim 2:0 gegen Israel in Sinsheim zu feiern. Der Freiburger Nico Schlotterbeck stand in seinem ersten Länderspiel direkt in der Startelf, Mainz-Profi Anton Stach wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Zwei weitere Spieler für die Zukunft der Nationalmannschaft.

Anzeige