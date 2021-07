DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Gut gerüstet für 2024" – Gespräche mit Lufthansa geplant

Oliver Bierhoff sieht den deutschen Fußball "gut gerüstet für 2024". Das sagte der Direktor Nationalmannschaften und Akademie im Interview der Welt am Sonntag. "Unsere jungen Spieler werden bis dahin durch die Weltmeisterschaft und die Spiele mit ihren Klubs weiter reifen", meinte Bierhoff auch mit Blick auf die Heim-EM in drei Jahren. Helfen soll dabei der neue Bundestrainer Hansi Flick, der mit einer unheimlichen Vorfreude und Begeisterung an seine Aufgabe gehe. "Er ist eine integrative Person und kann Menschen für sich gewinnen. Ihn interessiert die Entwicklung des gesamten Fußballs. Hier wird er uns in vielen Bereichen helfen", glaubt Bierhoff. "Aber seine erste Aufgabe ist, der Mannschaft eine sportliche Identifikation zu geben und sie erfolgreich spielen zu lassen, zu gewinnen und wieder unsere Fans zu begeistern."

