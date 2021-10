DFB-Direktor Oliver Bierhoff sicher: Nationalelf hat "Qualität für die Weltspitze" 

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich durch das 4:0 am Montagabend in Skopje gegen Nordmazedonien und der Schützenhilfe von Rumänien als erstes Team für die Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar qualifiziert. Die letzten beiden Gruppenspiele im November gegen Liechtenstein und in Armenien sind bedeutungslos. Der DFB kann den vollen Fokus auf die Planung für Katar legen. Direktor Oliver Bierhoff ist sicher, dass die Nationalelf in dem Wüstenstaat bei der Titelvergabe eine große Rolle spielen wird.

