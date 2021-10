DFB-Direktor Oliver Bierhoff stärkt Timo Werner den Rücken: "Die Quote spricht für sich"

Oliver Bierhoff hat Nationalmannschaftsstürmer Timo Werner gegen zwischenzeitlich aufkommende Kritik nachdrücklich in Schutz genommen. "Timo hat in den letzten fünf Spielen fünf Tore erzielt, die Quote spricht für sich", sagte der Direktor Nationalmannschaften und Akademie im Interview des Kicker.

Anzeige