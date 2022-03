"Überzeugt davon, dass er es schafft": Darum glaubt DFB-Direktor Bierhoff an eine WM-Teilnahme von Talent Wirtz

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Samstag in Sinsheim auch im Wettkampfmodus mit dem Testspiel gegen Israel ins WM-Jahr 2022 startet, wird Florian Wirtz nicht dabei sein. Das 18 Jahre alte Top-Talent von Bayer Leverkusen fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Ob er zur Endrunde in Katar am Jahresende wieder bei einhundert Prozent sein wird, ist fraglich. DFB-Direktor Oliver Bierhoff gibt sich mit Blick auf die rechtzeitige Genesung der deutschen Zukunftshoffnung aber optimistisch. "Ich bin überzeugt davon, dass er es schafft", sagte der 53-Jährige am Dienstag.

