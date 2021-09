DFB-Direktor Bierhoff spricht sich gegen WM im Zwei-Jahres-Rhythmus aus: "Macht keinen Sinn"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich klar gegen die Austragung von Weltmeisterschaften alle zwei Jahre ausgesprochen. " Den Rhythmus, den wir jetzt haben, finden wir ideal ", sagte der Manager der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag im TV-Sender von der Bild zum zweijährigen Wechsel zwischen WM- und EM-Turnieren. "Das reicht vollkommen. Es macht keinen Sinn, den Spielkalender noch mal aufzubauschen", sagte der 53-jährige Bierhoff, der aus dem DFB-Teamquartier in Stuttgart zugeschaltet war.

Die WM wird 2022 in Katar letztmals mit 32 Teams ausgetragen. Zum übernächsten Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erhöht sich die Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften. Die EM wird seit 2016 mit 24 Nationen ausgetragen. Die nächste Endrunde findet 2024 in Deutschland statt.