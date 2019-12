DFB dreht Geldhahn zu: Jugendfußball fehlen ab kommender Saison wichtige Gelder

"Strukturelle Defizite" sind Grund für Streichung

Bereits am 26. September hatte das DFB-Präsidium nach einer intern verordneten „Aufgabeninventur“ beschlossen, die bisher gewährten Zuschusszahlungen von rund 500 000 Euro zur Förderung der zweithöchsten Junioren-Spielklassen ab Sommer 2020 nicht mehr zu gewähren. Hintergrund seien „absehbare erhebliche strukturelle Defizite“, wie es in dem Schreiben, welches dieser Redaktion vorliegt, heißt. Da mutet es allerdings merkwürdig an, dass der größte Sportverband der Welt gerade 150 Millionen Euro in sein Prestigeobjekt „Akademie“ investiert, welches Ende 2021 fertiggestellt werden soll.