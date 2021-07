DFB sagt Auftaktspiel der 3. Liga ab: MSV Duisburg nach Corona-Fällen in Quarantäne

Die 3. Liga kann nicht wie geplant am Freitag in die neue Saison starten. Wie der Deutsche Fußball Bund am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird das Eröffnungsspiel zwischen dem MSV Duisburg und Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück abgesagt. Der Grund für die Absage: Die Mannschaft von Gastgeber Duisburg musste nach mehreren positiven Corona-Tests in Quarantäne. Eine Durchführung ist laut der Spielordnung nun nicht mehr möglich. Über einen möglichen Nachholtermin machte der DFB zunächst keine Angaben. Anzeige

Die Duisburger hatten schon am Freitag vergangener Woche drei positive Test-Ergebnisse im Umfeld der Mannschaft verzeichnen müssen. Aus einem Vorbereitungsturnier mit Borussia Dortmund und dem VfL Bochum mussten sich die "Zebras" daraufhin kurzfristig zurückziehen. Eine weitere PCR-Testreihe am Mittwoch ergab nun ein weiteres positives Ergebnis. Das zuständige Gesundheitsamt schickte daraufhin die gesamte Duisburger Mannschaft in Quarantäne. Wie die Duisburger in einer Mitteilung erklärten, steht eine Entscheidung über das zweite Saison-Spiel am Freitag nächster Woche bei Aufsteiger TSV Havelse noch aus.