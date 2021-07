Nach Corona-Fällen bei Duisburg: DFB für Drittliga-Start optimistisch – Modell soll bleiben

Das eingleisige Modell mit 20 Mannschaften soll bleiben, für den Start der neuen Saison in der 3. Liga ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trotz mehrerer Corona-Fälle in Duisburg optimistisch. Wenige Tage vor dem geplanten Auftakt zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg am Freitagabend (19 Uhr, MagentaTV) hat die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" ihre erste Arbeitsphase und für den Herbst einen Abschlussbericht angekündigt.

