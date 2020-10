Berichte: Haus von Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel durchsucht - Keine Razzia bei Wolfgang Niersbach

Im Zuge der Durchsuchungen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen steht unter anderem Ex-Präsident Reinhard Grindel im Fokus. Das bestätigte der ehemalige Verbandsboss am Mittwoch gegenüber dem Handelsblatt. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Demnach wurde Grindels Wohnhaus in Rotenburg an der Wümme (Niedersachsen) durchsucht. Grindel erklärte, er gehe davon aus, dass er beschuldigt ist, weil er in seiner Funktion als Schatzmeister die fragwürdige Steuererklärung unterschrieben hat. "Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt", sagte der der 59-Jährige dem Handelsblatt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main hat am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären durchsucht. Diesen wird vorgeworfen, "Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußball-Nationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015 bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt zu haben". Damit sei der DFB einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entgangen.

"Die wegen des Verdachts der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen geführten Ermittlungen richten sich gegen sechs ehemalige bzw. gegenwärtige Verantwortliche des DFB", teilte die Behörde mit. Neben Grindel (DFB-Präsident von April 2016 bis April 2019) sollen laut Bild auch Reinhard Rauball, der von 2007 bis 2019 als Ligapräsident das Amt des DFB-Vizepräsidenten bekleidete, und Ex-Generalsekretär Helmut Sandrock im Fokus der Ermittlungen stehen. Ebenfalls habe es dem Bericht zufolge Durchsuchungen bei den aktuellen Amtsinhabern Rainer Koch (BFV-Präsident und DFB-Vize) sowie DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius gegeben.

Die Namen der Verdächtigen nannte die Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht. "Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten von dieser steuerlichen Unrichtigkeit wussten, sie aber bewusst wählten, um dem DFB hierdurch einen Steuervorteil von großem Ausmaß zu ermöglichen", erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen in der Pressemitteilung. An den Maßnahmen in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz waren insgesamt rund 200 Beamte beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte.