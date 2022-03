Trauer um DFB-Ehrenpräsident: Egidius Braun im Alter von 97 Jahren gestorben

Der frühere DFB-Präsident Egidius Braun ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Homepage bestätigt hat, ist der 97-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in seiner Heimatstadt Aachen verstorben. Braun fungierte von Oktober 1992 bis April 2001 als Chef des größten Sportverbands der Welt. Im Anschluss wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Der erst kürzlich neu gewählte DFB-Präsident Bernd Neuendorf erinnerte in einem ersten Statement an die Verdienste Brauns, in dessen Ära der Europameister-Titel der deutschen Nationalmannschaft 1996 unter Bundestrainer Berti Vogts fiel. "Heute ist ein trauriger Tag für alle Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland und Europa. Mit Egidius Braun verlieren wir einen besonderen Menschen, der sich mit den Möglichkeiten des Fußballs gerade für diejenigen eingesetzt hat, die Unterstützung und Zuwendung brauchen. Dabei trieb ihn insbesondere die Sorge um in Not geratene Kinder und Jugendliche", sagte Neuendorf.