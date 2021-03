SPORTBUZZER-Schalte: DFB-Elf vor Jahresauftakt, Löw-Nachfolge und Gladbach-Gerüchte um Xabi Alonso

Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Donnerstag in Duisburg gegen Island das erste Länderspieljahres 2021 an. Am Sonntag spielt das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw dann in Bukarest gegen Rumänien. Abgeschlossen wird der Dreierpack in der WM-Qualifikation dann am Mittwoch nächster Woche erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien.

