DFB erklärt: Elfmeter gegen VfB Stuttgart "regeltechnisch korrekt" - Einsatz des VAR "nicht angebracht"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf die scharfe Kritik des VfB Stuttgart reagiert und die Elfmeter-Entscheidung gegen die Schwaben als "regeltechnisch in Ordnung" bezeichnet. Die Armhaltung von VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui vor dem spielentscheidenden Strafstoß beim SV Wehen Wiesbaden (1:2) sei als "unnatürlich" einzuordnen, teilte die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter am Montag auf dpa-Nachfrage mit. Allerdings räumten die Unparteiischen auch ein, dass die Handspiel-Szene "als nicht ganz klar eingeordnet werden kann". Dadurch gab es einen Ermessensspielraum für den Schiedsrichter.

In der Nachspielzeit hatte Referee Sascha Stegemann am Sonntag nach Sichtung der Videobilder und Rücksprache mit Robert Kampka im Videokeller auf Elfmeter entschieden. Allerdings erkannte der DFB einen Fehler bei der Anwendung des Videobeweises. Kampkas Empfehlung an Stegemann, sich die umstrittene Szene auf einem Bildschirm im Stadion anzuschauen, erachte man als "nicht angebracht", da es sich zuvor nicht um eine klare Fehleinschätzung Stegemanns gehandelt habe.